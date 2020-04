Aicss di Tradate, donazioni per gli ospedali e i bisognosi

L’AICSS (associazione islamica per la cultura e lo sviluppo sociale) di Tradate ha donato, come gesto di solidarietà concreta, una somma di 1000 euro destinati agli ospedali di Tradate e Varese e aiuti alimentari, per un valore di 500 euro, a favore delle famiglie bisognose, in accordo con l’amministrazione comunale.

Le somme di denaro raccolte, sono frutto di una sottoscrizione tra i propri associati e di una parte dei fondi inizialmente destinati ai lavori di ristrutturazione del centro islamico.

Con questo piccolo gesto rivolto alla comunità cittadina, vogliamo anche ringraziare la città di Tradate, tutta, per il bene che la comunità musulmana, ha da essa ricevuto.

«Come prima cosa – spiegano dall’Aicss – a nome dell’associazione islamica per la cultura e lo sviluppo sociale di Tradate esprimo le nostre più sentite e sincere condoglianze alle famiglie che hanno perso i propri cari per l’epidemia di Covid-19, questo è anche un nostro dovere religioso ed umano».