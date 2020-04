Asst, visite ambulatoriali: gli orari di Varese e Arcisate

Otorinolaringoiatri, Dermatologi, Ortopedici, Neurologi, Oculisti e Odontoiatri. Sono gli specialisti ambulatoriali in servizio nelle sedi di via Monte Rosa di Varese e in quella di Arcisate dell’ASST dei Sette Laghi che si sono messi a disposizione non più solo dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta, ma di tutti i cittadini per consigli e approfondimenti telefonici.

Una sorta di smart working svolto non da casa, ma dalle due sedi ambulatoriali citate secondo le modalità specificate qui di seguito e pubblicate a breve in home page del sito www.asst-settelaghi.it.

Da lunedì 23 marzo, dalle 9.00 alle 12.00 dei giorni indicati, diversi per le varie discipline, gli Specialisti Ambulatoriali saranno a disposizione di tutti i cittadini che necessitano di un’indicazione o un chiarimento.

Ambulatorio Monte Rosa Varese ore 9.00 – 12.00 – Tel. 0332 828435

Medici specialisti disponibili :

Otorinolaringoiatria : mercoledì e venerdì

Oculistica : da lunedì’ a venerdì

Ortopedia : lunedì, martedì, mercoledì e venerdì

Neurologia : lunedì e martedì

Dermatologia : martedì, mercoledì e venerdì

Ambulatorio di Arcisate ore 9.00 – 12.00 – Tel. 0332 479522

Medici specialisti disponibili :

Odontoiatria : martedì, mercoledì, giovedì e venerdì

Otorinolaringoiatria : lunedì, martedì, giovedì e venerdì,

Oculistica : martedì e mercoledì

neurologia : venerdì

Ortopedia : giovedì.