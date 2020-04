Castellanza, un decesso in più in città per Covid-19

Dopo Carlo Veronelli, ottava vittima del virus, c’è un ulteriore decesso a Castellanza. Lo comunica il sindaco Mirella Cerini, dopo aver ricevuto gli ultimi aggiornamenti sulla situazione di Castellanza: “Mi è stato comunicato il nono decesso per Covid – 19 purtroppo. Al momento abbiamo quindi un totale di 3 persone guarite, 49 cittadini positivi, tra cui cinque persone che erano ricoverate, ma sono state poi dimesse dall’ospedale; 126 infine i cittadini in isolamento”.

Per avere un’informazione sempre aggiornata sulla situazione castellanzese, il sindaco ha inoltre messo in atto una più stretta collaborazione con i medici di base: “Oltre alle informazioni che già ci forniscono, ho chiesto loro di comunicarmi anche il termine delle misure di isolamento in essere. Si tratta di un dato aggiuntivo, certamente una cosa macchinosa e laboriosa, ma utile: oltre alla comunicazione della positività dei soggetti, ai fini organizzativi è importante disporre anche dei nominativi di chi ha terminato il periodo di quarantena. Al momento non ho ancora ricevuto questi dati, ma nei prossimi giorni sarà importante avere anche questa informazione”.

Un occhio attento al territorio, quindi, per monitorare la diffusione del virus, così come fondamentale continua ad essere il rapporto con l’ospedale Humanitas: “Con loro è stato aperto da subito un canale di dialogo, in modo da avere dati aggiornati sulla nostra comunità” spiega Cerini.