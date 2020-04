Castellanza dice addio al manager Carlo Veronelli

Castellanza dice addio a Carlo Veronelli, manager di lungo corso che recentemente ha anche ricoperto l’incarico di amministratore unico della Castellanza Servizi e Patrimonio.

Nato a Legnano il 7 settembre 1939, diplomato in Ragioneria nel 1959 ed iscritto al Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali di Milano dal 1963. Iscritto al Ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti, oggi Registro dei Revisori Legali dal 1967.

Laureato in economia e commercio presso l’Università Cattolica di Milano nel 1972 ed iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Busto Arsizio dal 1974. È stato membro del Consiglio Direttivo e Vice Presidente, nonché Consigliere delegato all’organizzazione dei corsi in preparazione all’esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista presso la LIUC – Università Carlo Cattaneo di Castellanza, dove è stato docente per diversi anni. Sempre in Liuc è stato membro di commissione d’esame di stato per l’abilitazione alla professione di Dottore Commercialista.

Ha esercitato la professione dal 1963 e dal 2000 in Studio Associato di Dottori Commercialisti con sede in Saronno e Milano. In particolare ha esercitato l’attività di consulenza aziendale/societaria in materia contabile, amministrativa, formale/legale, nonché riguardo operazioni ordinarie e straordinarie; membro di consigli di amministrazione e di collegi sindacali in società per azioni di cui alcune di una certa rilevanza come Snia (gruppo Fiat), nell’ambito della componentistica per automobili (Marcora) e nell’ambito della moda.

Veronelli è l’ottava vittima del coronavirus a Castellanza e il sindaco Mirella Cerini, che lo aveva scelto per la guida della municipalizzata, lo ricorda con affetto: «Un grande manager, persona di grandi capacità e capace di mettersi a disposizione gratuitamente per la sua città».