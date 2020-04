Centro multiraccolta chiuso, Agesp ritirerà gratuitamente i rifiuti da giardinaggio

Agesp rende noto che, in ottemperanza al DPCM del 10 aprile 2020 e all’Ordinanza emanata dalla Presidenza di Regione Lombardia n. 528 dell’11 aprile 2020, la chiusura del Centro Multiraccolta di via Tosi è prorogata fino al 3 maggio 2020. Al fine di agevolare l’utenza cittadina che necessita di smaltire i rifiuti provenienti dalle attività di giardinaggio domestico, ed in considerazione del consistente numero di richieste pervenute per l’adesione al servizio di raccolta del verde in emergenza COVID-19 mediante bidone carrellato fornito da AGESP, la cui disponibilità è al momento terminata, la società in accordo con l’Amministrazione comunale ha ritenuto di prevedere una possibilità di conferimento del verde anche con modalità alternativa all’utilizzo del bidone carrellato.

In particolare, sarà possibile richiedere – con invio di e-mail all’indirizzo igiene.ambientale@agesp.it con oggetto “Servizio di ritiro verde in emergenza COVID-19” e l’indicazione di nome e cognome del richiedente, numero di telefono, indirizzo e-mail e indirizzo dell’abitazione – un passaggio straordinario gratuito una tantum per il ritiro dei rifiuti derivanti da lavori di giardinaggio e sfalci conferendo gli scarti vegetali all’interno di sacchi (riempiti per metà), di contenitori propri o legati bene in fascine. I sacchi e i contenitori – riempiti fino ad un peso massimo di circa 6 kg ciascuno – una volta svuotati dall’operatore, saranno lasciati alla cura dell’utente, per l’eventuale smaltimento o per il ripristino, ed in caso di necessità nelle settimane successive, dovrà essere inoltrata una nuova richiesta.

Si raccomanda invece ai cittadini che dovessero già aver avanzato domanda di non inviarne una nuova, in quando sarà già tenuta in considerazione la prima. Si ritiene utile precisare che AGESP, con un notevole sforzo a livello di organizzazione, sta cercando di riscontrare positivamente tutte le richieste, tuttavia è corretto sottolineare che il soddisfacimento delle domande non potrà essere illimitato, pertanto si confida anche nel buon senso dei cittadini.

Con l’occasione Agesp informa anche che, in vista dell’approssimarsi della stagione dei pollini, per contribuire alla salvaguardia della salute della cittadinanza, considerando importante l’attività di manutenzione di parchi e giardini privati, su indicazione dell’Amministrazione comunale, sarà data ai giardinieri ed operatori con codice ATECO 81.3 e requisiti sotto specificati, la possibilità di accesso al Centro Multiraccolta per il conferimento del verde, con apertura straordinaria nelle giornate del lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16.00 alle ore 18.30.

Come previsto dall’Autorizzazione Provinciale della piattaforma di via Tosi, l’ingresso degli operatori è subordinato ai seguenti requisiti: