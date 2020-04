I cimiteri sono chiusi, ma vengono curati in vista della riapertura

I cimiteri di Samarate rimangono chiusi fino a nuovo ordine. Questo, però, non impedisce l’amministrazione di provvedere alla cura dei luoghi di sepoltura «in vista di una futura riapertura».

A comunicarlo è il sindaco Enrico Puricelli:«In questi giorni di chiusura non vogliamo assolutamente che i cimiteri, per rispetto delle famiglie e dei loro defunti, possano sembrare abbandonati. È anche questo un gesto di attenzione a un luogo che, seppur chiuso, non è certo dimenticato da nessuno di noi ed a cui vogliamo continuare a riservare l’attenzione che meritano i nostri cari che lì riposano».

Quindi, gli operatori comunali stanno pulendo i viali interni dei tre cimiteri cittadini, all’igienizzazione dei bagni pubblici, alla cura del verde e alla rimozione dei fiori secchi.