Condannati in primo grado l’ex-sindaco di Legnano Fratus, Cozzi e Lazzarini

Si è concluso con la condanna dei tre imputati il processo di primo grado ai vertici della giunta legnanese guidata da Gianbattista Fratus. L’ex-sindaco, il suo vice Maurizio Cozzi e l”ex-assessore alle Opere Pubbliche Chiara Lazzarini sono usciti dal tribunale di Busto Arsizio con tre condanne.

Due anni e due mesi di carcere per l’ex sindaco Gianbattista Fratus più 400 euro di multa, due anni per il suo vice Maurizio Cozzi e un anno e tre mesi per l’ex assessore alle opere pubbliche Chiara Lazzarini. Tutti ricorreranno in appello.

Tutti e tre sono stati condannati per aver pilotato alcune nomine in enti pubblici e società partecipate mentre il solo Fratus è stato condannato anche per la corruzione elettorale.

