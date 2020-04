“Quelli della mascherina” colpiscono ancora

Ennesimo blitz di “Quelli della mascherina” che anche oggi hanno consegnato mascherine alla Fondazione Don Gnocchi onlus di Malnate e alla caserma dei carabinieri di Azzate.

Rispettosi delle norme, sono riusciti ugualmente a spingersi anche oltre Regione: consegnando le mascherine in Emilia Romagna alla Casa Residenza “Sidoli” di Parma.

“Quelli della mascherina” ringraziano di cuore per il loro operato tutte quelle donne e uomini impegnati in prima linea in questo periodo complicato che stiamo vivendo.