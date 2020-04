Erbacce e fiori appassiti, il comune ripulisce i cimiteri in attesa dell’apertura

In previsione della possibile riapertura dei cimiteri cittadini il prossimo 4 maggio, l’Amministrazione comunale ha incaricato Agesp Attività Strumentali di provvedere ai lavori necessari per ripristinare il decoro degli spazi. Un intervento indispensabile dopo il lungo periodo di chiusura, in cui non è stato possibile per i cittadini provvedere alla pulizia e alla cura delle tombe e dei loculi a causa delle restrizioni imposte dall’epidemia.

Nei giorni scorsi sono iniziati i lavori di taglio dell’erba cresciuta nelle parti comuni e da oggi si partirà con la rimozione e la raccolta dei fiori e delle foglie secchi non solo dai vialetti, ma anche dalle tombe e dai loculi.

«La chiusura dei cimiteri è stato uno dei provvedimenti più difficili da accettare in questo periodo -afferma il sindaco Emanuele Antonelli- sia per chi in questi mesi non ha potuto portare un fiore o pregare sulla tomba dei propri cari, sia per chi non ha potuto accompagnare i famigliari scomparsi in questi giorni. E’ per questo che vogliamo che alla riapertura il cimitero sia perfettamente a posto, in segno di rispetto per chi ci ha lasciato e di vicinanza per chi avverte la necessità di tornare a trovare i propri cari».

«La sensibilità deve essere massima su questo settore, soprattutto in un momento drammatico come questo» commenta l’amministratore unico di Agesp Attività Strumentali Alessandro Della Marra.