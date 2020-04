Frontalieri, Alfieri (PD): “Entro 4 maggio altre riaperture valichi. Continua il lavoro del Governo”

Sulla questione frontalieri e riapertura valichi nuovo intervento del senatore del Pd Alessandro Alfieri: «Entro lunedì 4 maggio saranno riaperti altri valichi tra Italia e Svizzera in questi giorni abbiamo moltiplicato le interlocuzioni con le autorità elvetiche, compreso l’intervento del presidente Conte. Da lunedì sarà quindi più scorrevole il passaggio della frontiera per i nostri frontalieri e si creeranno meno imbuti alle dogane principali. Non tutti i valichi però riapriranno: il trattato di Schengen é sospeso e quindi Italia e Svizzera apriranno solo le dogane che sarà possibile presidiare per mettere in campo i controlli previsti per l’emergenza sanitaria. Siamo però già al lavoro per riaprire i collegamenti su rotaia Tilo».