“Immunopoly”, la ripresa dopo il coronavirus secondo Cattelan e ImenJane

Il post-quarantena, la ripresa raccontate con “Immunopoly”, il grande Monopoly ai tempi del coronavirus.

“E poi c’è Cattelan” prova a fare analisi sul futuro usando il tono scanzonato tipico della trasmissione Sky condotta da Alessandro Cattelan.

A condurre sul tabellone c’era @ImenJane, Imen Boulahrajane, marocchina di origine, partita da Cassano Magnago e ora divenuta volto social notissimo, appunto grazie all’account con cui racconta l’economia su Instagram.

Chiusa in casa da tempo senza uscire («neanche per la spesa, anche io usavo il delivery»), ImenJane ha provato a fare qualche timida previsione. Partendo dalle caselle “preziose” del tabellone del Monopoly, che nella versione Epcc erano identificate nei navigli, periferia storico-chic di Milano e luogo per antonomasia dell’aperitivo meneghino: «La Milano da bere per un po’… no» ha profetizzato. Spazio poi anche al tema trasporti (sul tabellone spicca la casella “Malpensa”) e al tema casa, intesa anche come bene rifugio in questi tempi incerti.

Qui l’estratto della trasmissione:

Imen Boularajane è partita da Cassano Magnago (il “paese di Umberto Bossi”, sottolineavamo con un pizzico di ironia nel 2017), è diventata un volto televisivo ai tempi della sua militanza nei Giovani Demoratici e oggi è considerata tra gli under 30 più influenti, secondo la rivista Forbes.

Tra l’altro il finale di puntata ha svelato un altro legame con il Varesotto, con una cantata su “La mia coccinella”, con Sottotono e Tormento.