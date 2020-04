Impossibile accogliere i bambini di Chernobyl per l’estate 2020

“Con grandissimo rimpianto, ma consapevoli di avere preso la decisione giusta, il Comitato accoglienza bambini di Chernobyl” ha deciso di sospendere per quest’anno l’accoglienza dei bambini e ragazzi ucraini che avremmo dovuto accogliere nei prossimi mesi di giugno e luglio.

Rimarremo in contatto con loro, con le loro famiglie, con il Detskji Fond a Chernihiv per restare

informati sulla loro situazione, ad oggi simile alla nostra di tre settimane fa.”

Questo è il testo della comunicazione che il Comitato non avrebbe mai voluto scrivere, ma che purtroppo si è reso necessaria.

Il Consiglio direttivo dell’associazione, dopo aver esaminato le problematiche, l’insicurezza e

l’emergenza sanitaria nella quale stiamo tutti vivendo e che non sappiamo quando finirà, ha

deciso di annullare l’accoglienza estiva di quest’anno, in accordo con le autorità competenti e con le famiglie ucraine che ad oggi si trovano a fronteggiare grosse preoccupazioni. “All’emergenza sanitaria si aggiunge l’incendio sviluppatosi intorno alla centrale nucleare di Chernobyl, che ha innalzato i livelli di radioattività nella zona”, spiega Marita Maggioni, presidente del Comitato.

“Nell’ottica della solidarietà che contraddistingue la nostra associazione e non potendo

realizzare l’Accoglienza 2020 – aggiunge – abbiamo deciso di rispondere all’appello di alcune realtà sanitarie del nostro territorio, decidendo di devolvere contributi per un totale di 1.000 € e destinandoli a Fondazione degli Ospedali di Abbiategrasso, Cuggiono, Legnano e Magenta ONLUS (€ 350), a Croce Rossa Italiana, Comitato di Legnano e Parabiago (€ 350) e Croce Bianca – sezione di Legnano (€ 300) per ringraziare e “Aiutare chi aiuta”.

Per maggiori informazioni consultare la pagina Facebook del Comitato Accoglienza Bambini di Chernobyl.