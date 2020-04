La messa di Pasqua in San Giovanni in diretta streaming

Per permettere a tutti i cittadini di onorare il precetto pasquale, il sindaco Antonelli e l’assessore Attolini hanno organizzato con mons. Pagani la trasmissione della santa messa che monsignore celebrerà domenica alle 10.30 in san Giovanni in diretta streaming sulla web tv del Comune (https://www.bustolive.it/comunedibusto.html).

La messa sarà celebrata a porte chiuse come prevede la normativa per la limitazione dell’epidemia, saranno presenti unicamente il sindaco, la giunta e il presidente del consiglio comunale, in rappresentanza di tutta la città.

Varesenews, in collaborazione con Radio BustoLive, la trasmetterà anche sulla propria pagina facebook e sull’home page del giornale.