“La Regione non commetta altri errori sulle Rsa“

“Ma quale granchio? Capisco che il collega Monti cerchi di dare la colpa al Governo per tutto quello che è successo nelle RSA lombarde, ma non può cambiare le carte in tavola. È importante, perché le nostre RSA avrebbero bisogno di una Regione in grado di aiutarle. Prima di tutto, ricordo al collega che è stato lo stesso assessore Gallera, in dichiarazioni pubbliche, a sostenere che le RSA, probabilmente, non erano strutture idonee a mandare i pazienti Covid. Un mea culpa che sembrava preludere a un cambio di rotta, e invece la Regione ricade nello stesso errore. In secondo luogo, un conto è creare RSA Covid prima che esploda l’epidemia, come hanno fatto altre Regioni meno colpite, un altro è pensare di farlo ora proprio in Lombardia, che è stato l’epicentro del nuovo coronavirus. Le linee guida del ministero citate da Monti, che andrebbero lette per intero, prescrivono molte misure, tra cui la formazione e addestramento di tutti gli operatori, la dotazione di tutti i dispositivi di protezione e altro. In Lombardia stiamo ancora aspettando i tamponi, in diverse RSA mancano addirittura i camici, e quando si pensa di addestrare gli operatori, che in questo momento sono già in servizio a ranghi molto ridotti? E come si pensa di spostare tanta gente da una RSA ad un’altra, in completa sicurezza? E chi assicura che ogni ospite spostato nelle RSA non Covid non sia infetto, se non fanno i tamponi? Rimane quel che ho detto: la Regione non ha compreso appieno quel che è accaduto.”

Così il consigliere regionale del PD Samuele Astuti replica al collega Emanuele Monti rispetto alla circolare con cui la Regione chiede di identificare RSA che rimangano riservate ai pazienti Covid.