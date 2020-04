L’appello del CSK Busto: “Facciamo fare ginnastica ai nonni”

L’emergenza Covid-19 costringe ad interrompere le lezioni di ginnastica per anziani? E il Centro Studi Karate Busto Arsizio chiede aiuto ai più giovani che li assistono normalmente.

L’asd Uisp propone ginnastica per gli anziani, ma come fare, in tempi di emergenza coronavirus, con il distanziamento sociale che impedisce il normale svolgersi delle lezioni? Si usano le tecnologie e i social network, certo. Ma il digital divide cresce con l’età, soprattutto per la difficoltà di accedere a strumenti che, per la maggior parte degli allievi di questi corsi, sono misteriosi. Allora CSK ha deciso di lanciare un appello ai figli, ai nipoti, e in generale alle persone più giovani che stanno vicino agli anziani, perché li coinvolgano e li aiutino ad accedere ai tutorial che gli istruttori dell’asd Uisp stanno preparando.

Dal 2008 la ginnastica per anziani è in collaborazione con l’assessorato ai Servizi Sociali del comune di Busto Arsizio. Un progetto indirizzato ad anziani con evidenti perdite funzionali, che denunciano una perdita di fiducia legata ad incidenti o cadute con strascichi psicologici o insicurezze psicofisiche e che già usufruiscono di assistenze domiciliari a vario titolo, dalla spesa al pagamento delle bollette. Tra gli obiettivi caratterizzanti, quello di permettere agli anziani di svolgere un’attività motoria a basso impatto fisico, facile ed intuitiva, un valido supporto per la maggior parte delle patologie lievi sia osteo-articolari che cardiovascolari, in grado di offrire ottimi benefici psicofisici a chi la svolge e con l’obbiettivo di mantenere il più a lungo possibile le residue capacità funzionali.

Gli incontri di ginnastica erano anche un momento di aggregazione, che giocoforza si è perso con l’obbligo di distanziamento sociale. Ed ecco video e tutorial che compaiono sul sito web e sugli account social dell’associazione Uisp, creati da istruttori laureati in Scienze Motorie o Diplomati ISEF con specializzazione in attività per la terza età. Ma come arrivare ai corsisti? «Se la persona anziana è difficilmente in possesso di uno smartphone dice Paolo Busacca, anima del CSKBA – possiamo però contare sulle persone che lo frequentano o lo assistono, spesso più giovani e con le conoscenze per accedere ad una chat, a Facebook o ad un sito». Ed ecco l’appello del Centro Studi Karate: «Oggi siamo qui per chiedere ai familiari, alle badanti, agli operatori sociali e ai vicini di casa di fungere da anello di congiunzione con tutti gli anziani del nostro territorio. Aiutateci a raggiungerli e a mantenere quel legame che spesso è determinante per la loro qualità di vita».

I video sono disponibili sul sito web del CSKBA (cliccate QUI), sulla pagina Facebook e sull’account Instagram del Centro Studi Karate Busto Arsizio. Per avere indicazioni specifiche, è possibile contattare il CSKBA via mail a info@cskbustoa.it o inviare messaggi al 338 7335061.