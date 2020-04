Giunta Nazionale: “Cominciamo a pensare alla ripresa”

UISP VARESE – Notiziario del 15 aprile 2020

LOMBARDIA / VARESE – Chiusura prorogata fino al 3 maggio

Il Comitato Territoriale Uisp Varese segue le chiusure indicate dal Governo e poi dal Comitato regionale lombardo. Uisp Lombardia, infatti, »in seguito alla pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 e dell’Ordinanza della Regione Lombardia n° 528 dell’11 aprile 2020, dispone, fino al 3 maggio 2020 su tutto il territorio lombardo, la proroga della sospensione di tutte le attività, di qualsiasi tipo, di propria diretta competenza organizzativa, dei suoi Settori di Attività e dei suoi Comitati Territoriali e relativi Settori di Attività. Invita tutte le Associazioni/Società sportive affiliate ad adeguarsi. Uisp Lombardia comunica altresì la proroga della chiusura della sede regionale di via Guerzoni 23 a Milano fino al 3 maggio 2020».

A Varese seguiamo quanto disposto dal regionale: non solo perché non possiamo fare altrimenti, ma soprattutto perché capiamo che le misure di sicurezza imposte ora sono necessarie per una ripresa il più veloce possibile. Per le asd e gli associati restiamo a disposizione all’indirizzo e-mail varese@uisp.it

ITALIA – Anche i Mondiali Antirazzisti si sono fermati

Anche i Mondiali Antirazzisti sono rimandati a data da destinarsi. Lo comunicano gli organizzatori in un comunicato molto sentito sul sito ufficiale della più grande manifestazione Uisp, mondialiantirazzisti.org

«Le frontiere si stanno chiudendo per una paura stavolta reale, la diffusione del Coronavirus che sta causando decessi soprattutto fra la popolazione più anziana e fragile. L’Italia è in lockdown come molti altri paesi nel resto del mondo – si legge nel comunicato – Tutti si sono fermati anche lo sport, quindi anche la UISP ha sospeso tutte le attività previste che stavamo programmando per l’Almanacco Antirazzista. Anche i Mondiali Antirazzisti quest’anno, ovviamente, non sappiamo se si svolgeranno e quando. È un momento difficile, soprattutto per chi fa delle relazioni interpersonali, dell’inclusione attraverso il gioco e lo sport il punto di forza delle proprie attività. Ma sappiamo che questo è l’unico modo in questo momento per far fronte a questa pandemia. Che questo coronavirus una volta sparito ci lasci un paese più solidale, più sociale e più pronto all’accoglienza per tutte e per tutti. Torneremo presto a fare attività tutti insieme. Uniti, ma distanti”

GIUNTA NAZIONALE – Cominciamo a parlare di ripresa

Si è tenuta giovedì 9 aprile in videoconferenza la Giunta nazionale Uisp, con un ordine del giorno impossibile da eludere: emergenza Coronavirus, le difficoltà nelle quali versa il movimento sportivo di base e le strategie da mettere in atto per garantire assistenza, consulenze e sostegno alle asd e alle società sportive del territorio.

Sono state messe a confronto le varie esperienze e i contributi, gratuiti e di qualità, che stanno arrivando dagli insegnanti Uisp dei vari Comitati sotto forma di video tutorial, a disposizione di tutti. La campagna nazionale Uisp “La palestra è la nostra casa” è diventata un riferimento per tutti coloro che cercano esercizi a propria misura. Un segnale tangibile di come il sistema formativo e di attività Uisp, basato su modalità di insegnamento per tutti e per tutte le età, sia in grado di intervenire per garantire il diritto a stili di vita attivi, anche in questo periodo di distanziamento sociale.

Uisp ha sempre fatto delle relazioni e della socialità il suo punto di forza: in questo periodo di emergenza sta sperimentando modalità nuove che, anche attraverso tecnologie digitali, continuano a garantire significato al valore sociale dello sport. È questa l’identità che, adattandosi ai vari contesti territoriali, Uisp mette a disposizione delle istituzioni e dei cittadini.

Si è parlato di emergenza, ma anche di ripresa. E proprio guardano all’attuale crisi e al futuro, sono state individuate alcune caratteristiche che l’azione Uisp deve saper tenere sempre a riferimento, spingendo in questa direzione anche le politiche pubbliche del nostro Paese: uguaglianza in salute, trasparenza nell’utilizzo dei fondi pubblici, verifica dei risultati, sostenibilità delle scelte.

