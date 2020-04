La prima puntata di “Pillole di gioia-Pagine di sport” dedicata a Eduardo Galeano

Altre tre settimane di blocco, ma riaprono le librerie (seppure non in tutte le regioni per via delle restrizioni locali): questa è la notizia che ha ispirato una nuova iniziativa di Uisp nazionale, intitolata “Pillole di gioia, pagine di sport”, un video-dialogo di dieci minuti con Luciano Minerva, giornalista e scrittore, su Edoardo Galeano, con aneddoti e spunti. Ma soprattutto con l’ambizione di raccontare lo sport attraverso il sociale, così come faceva un grande maestro. Un appuntamento che si inserisce nella campagna nazionale Uisp “La palestra è la nostra casa”.

Abbiamo pensato di risalire verso l’alto dei rami intricati del rapporto tra sport e cultura. Un rapporto infinito e intimo, da approfondire, da far conoscere, spesso considerato altalenante, episodico. Che qualcuno legge come un dialogo mai schiuso, vittima di irritanti e reciproci pregiudizi. Abbiamo chiesto la collaborazione di Luciano Minerva, scrittore e giornalista, che aveva colto questo rapporto nella redazione di Rai News 24. Da questa collaborazione con Luciano Minerva, ideatore e animatore del sito letterario La Città di Isaura, è nato un primo video di dieci minuti in forma di dialogo, che abbiamo battezzato così: “Pillole di gioia, pagine di sport”, visibile sul sito Uisp nazionale.

Al centro c’è la voglia di raccontare il sociale attraverso lo sport, il cui spunto partì a Matera, due anni fa, in occasione del corso per giornalisti dal titolo “Cultura e sport”, organizzato dall’Uisp in occasione del Matera Sport Film Festival (complice Michele Di Gioia, direttore del Festival e presidente Uisp Basilicata), in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti della Basilicata. In quella occasione, Luciano Minerva raccontò la sua esperienza a Rai News, l’inedito incarico di intervistare grandi scrittori allora viventi e coniugare questo suo incarico professionale con la passione di sempre: lo sport.

Ne vennero fuori spunti che abbiamo ripreso, intorno ad un centro di gravità preciso: Edoardo Galeano, la sua fenomenologia del calcio, una vera e propria religione in Uruguay, poesia e canto della gente di tutto il mondo, attraverso la leggerezza di una scrittura magica, popolare e colta. E di leggerezza e immaginazione abbiamo bisogno. Anche i giorni tristi come questi possono insegnarci qualcosa, a saperla cercare. Continueremo con queste brevi video-interviste con Luciano Minerva e con altri giornalisti e scrittori che vorranno collaborare con noi della redazione di Uispress e col nostro modo di guardare ad una nuova cultura sportiva. Per ripartire migliori, quando sarà il momento.