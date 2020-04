L’assessore regionale Piani chiede misure di sostegno per i nidi privati

L’assessore regionale alla Famiglia, Genitorialità e Pari opportunità Silvia Piani è intervenuta oggi per rispondere alla richiesta dell’assessore all’Educazione e istruzione del Comune di Milano Laura Galimberti in cui si chiede a Regione Lombardia di rendere disponibili le risorse della misura “Nidi gratis” per finanziare un fondo ad hoc da destinare agli asili nido privati in difficolà a causa dell’emergenza coronavirus.

«Si tratta di risorse legate al Fondo Sociale Europeo (FSE) – ha spiegato l’assessore regionale – destinate alle famiglie che non possono essere dirottate su misure diverse. Si confondono strumenti di supporto alla conciliazione con misure di sostegno

alle imprese”.

«Non ci sfugge – aggiunge Piani – che l’offerta dei gestori privati rappresenti una parte cospicua dei posti necessari alla cura dei più piccoli e che quindi la sopravvivenza dei nidi sia fondamentale per il nostro territorio e per le famiglie lombarde. Per questo sono in corso interlocuzioni delle Regioni con il Governo affinché venga dedicato un capitolo degli aiuti all’emergenza proprio a queste strutture, che costituiscono dei presidi fondamentali sia all’interno del tessuto sociale ed economico lombardo, sia per il prezioso supporto al welfare familiare nelle nostre comunità».

«La proposta – dice l’assessore regionale – potrebbe essere quella di favorire il ristorno delle quote fisse di gestione che rischiano altrimenti di far chiudere il 40% degli asili nido privati, come recentemente denunciato da Assonidi».