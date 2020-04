Motocarro contro un muro, arriva l’elisoccorso

Incidente nella tarda mattinata di oggi a Vergiate, in via Giuseppe di Vittorio incidente stradale. Per cause in fase di accertamento il conducente di un motocarro predisposto per la raccolta dei rifiuti ha perso il controllo del veicolo veicolo andando a impattare contro un muro di recinzione abbattendolo.

I vigili del fuoco del distaccamento di Somma Lombardo intervenuti con un’autopompa hanno messo in sicurezza l’automezzo, estratto con l’uso di cesoia/divaricatore il conducente e collaborato con il personale sanitario.

Sul posto anche l’ambulanza del 118 che ha trasporto l’uomo coinvolto, 50 anni, all’Ospedale di Varese. Intervenuto anche l’elisoccorso.