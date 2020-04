I numeri del contagio: 1348 positivi nel Varesotto, 22 casi in più

Sono 53.414 i casi di Coronavirus diagnosticati in Lombardia, con un aumento di 1.089 casi rispetto a ieri.

Al contempo si allenta ulteriormente la pressione sugli ospedali, i pazienti in terapia intensiva sono 1257, ovvero 48 in meno rispetto a ieri.

I decessi sono stati 238 nelle ultime 24 ore esaminate (i morti in Lombardia sono saliti complessivamente a 9722). Quanto ai dati delle singole province, a Varese ci sono in totale 1348 casi, vale a dire 22 in più di quelli comunicati ieri. Nel Varesotto il numero dei decessi è arrivato a 147 dall’inizio dell’emergenza.

I dati per provincia

Bergamo 9931 +63

Brescia 9909 +315

Como 1542 +17

Cremona 4422 +99

Lecco 1755 +24

Lodi 2347 +26

Monza Brianza 3264 +58

Milano 12039 +252

Mantova 2216 +74

Pavia 2823 +88

Sondrio 636 +16

Varese 1348 +22

I dati regionali nel dettaglio

– i casi positivi sono: 53.414 (+1089)

ieri: 52.325 (+791)

l’altro ieri: 51.534 (+1.079)

e nei giorni precedenti: 50.455 (+1.337), 49.118 (+1.598),

47.520 (+1.455), 46.065 (+1.292), 44.773, 43.202 (+1.047),

42.161 (+1.154), 41.007 (+1592), 39.415 (+2.117), 37.298

(+2.409), 34.889 (+2.543), 32.346 (+1.643), 28.761 (+1.555),

27.206 (+1.691), 25.515 (+3.251), 22.264(+2.380),19.884, 17.713,

16.220, 14.649, 13.2729, 11.685,9.820, 8.725, 7.280, 5.791,

5.469, 4.189, 3.420, 2.612

– i decessi: 9.722 (+238)

ieri: 9.484 (+282)

l’altro ieri: 9.202 (+297)

e nei giorni precedenti: 8.905 (+249), 8.656 (+345), 8.311

(+351), 7.960 (+367), 7.593, 7.199 (+381), 6.818 (+458), 6.360

(+416), 5.944 (+542), 5.402 (+541), 4.861 (+387), 4.474 (+296),

3.776 (+320), 3.456 (+361), 3.095 (+546), 2.549 (+381), 2.168,

1.959, 1.640, 1.420, 1.218, 966, 890, 744, 617, 468, 333,267,

154

– i dimessi e in isolamento domiciliare 15.147, di cui

649 con almeno un passaggio in ospedale

– in terapia intensiva: 1.257 (-48)

ieri: 1.305 (-38)

l’altro ieri: 1.343 (+26)

e nei giorni precedenti: 1.317 (-9), 1.326 (-55), 1.381 (+30),

1.351 (+9), 1342 (+18), 1.324 (-6), 1.330 (+2), 1.328 (+9),

1.319 (+27), 1.292 (+29), 1.263 (+27), 1.236 (+42), 1.183 (+41),

1.142 (+49), 1.093 (+43), 1.050(+44), 1.006, 924, 879, 823, 767,

732, 650, 605, 560, 466, 440, 399, 359

– i ricoverati non in terapia intensiva: 11.719 (-114)

ieri: 11.833 (-81)

l’altro ieri: 11.914 (-95)

e nei giorni precedenti: 12.009 (+7), 12.002 (+200), 11.802

(+40), 11.762 (-165), 11.927 (+44), 11.883 (+68), 11.815 (+202),

11.613 (+461), 11.152 (+15), 11.137 (+456), 10.681 (+655),

10.026 (+315), 9.266 (-173), 9.439, (+1.181), 8.258 (+523),

7.735(+348), 7.387, 7.285, 6.953, 6.171, 5.550, 4.898, 4.435,

4.247, 3.852, 3319, 2.802, 2.217, 1.661

– i tamponi effettuati: 167.557

ieri: 159.331 (+4.342)

l’altro ieri: 154.989 (+5.005)

e nei giorni precedenti: 149.984 (+8.107), 141.877 (+6.826),

135.051 (+6.765), 128.286, 121.449, 114.640, 111.057, 107.398,

102.503, 95.860, 87.713, 81.666, 73.242, 70.598, 66.730, 57.174,

52.244, 48.983, 46.449, 43.565, 40.369, 37.138, 32.700, 29.534,

25.629, 21.479, 20.135, 18.534, 15.778