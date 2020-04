Openjobmetis Spa approva il bilancio d’esercizio

In data odierna si è riunita, in sede ordinaria, l’Assemblea degli Azionisti di Openjobmetis S.p.A. Agenzia per il lavoro (Borsa Italiana: OJM), una delle principali Agenzie per il Lavoro, quotata al Mercato Azionario – segmento STAR – gestito da Borsa Italiana.

L’Assemblea ha approvato, come previsto dal primo punto all’ordine del giorno, il bilancio di esercizio ed esaminato il Bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2019.

Il bilancio consolidato del Gruppo Openjobmetis al 31 dicembre 2019 evidenzia ricavi pari a €565,3 milioni rispetto a €594,3 milioni nel 2018, un EBITDA che si attesta a €23,5 milioni rispetto a €22,0 milioni nel 2018 (l’EBITDA 2019 rettificato si attesta a €20,1 milioni ante IFRS 16), un EBIT pari a €15,6 milioni rispetto a €18,9 milioni nel 2018 (l’EBIT 2019 rettificato si attesta a €16,2 milioni ante IFRS 16) e chiude con un Utile netto pari a €10,4 milioni rispetto a €12,4 milioni nel 2018.

L’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2019 si attesta a €30,1 milioni (€18,1 milioni ante IFRS 16, rispetto a €24,2 milioni al 31 dicembre 2018).

I ricavi della capogruppo Openjobmetis S.p.A. si attestano a €556,7 milioni rispetto a €587,4 milioni nel 2018, L’EBIT è pari a €11,3 milioni rispetto a €15,1 milioni nel 2018. L’utile netto si attesta a €10,4 milioni, rispetto a €12,8 milioni nel 2018.

L’Assemblea degli Azionisti ha deliberato di destinare l’utile dell’esercizio 2019, pari ad Euro 10.385.785,91, come segue:

• Euro 519.289,30, ad incremento della Riserva Legale;

• Euro 7.092.565,87, ad altre riserve;

• Euro2.773.930,74 alla distribuzione a favore degli Azionisti, a titolo di dividendo, di Euro 0,21 per ogni azione avente diritto.

L’assemblea degli azionisti inoltre ha deliberato che il suddetto dividendo di Euro 0,21 per azione sia messo in pagamento, al lordo delle ritenute di legge, a partire dal 13 Maggio 2020, con stacco della cedola n.2 fissato all’ 11 Maggio 2020 e “record date” (data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso, ai sensi dell’art. 83-terdecies del D.lgs. 24 Febbraio 1998, n.58 e dell’art. 2.6.6, comma 2, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.) il 12 Maggio 2020.