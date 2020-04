Il “pane comodo” re delle bacheche in quarantena

La “caccia” al lievito di birra, le mani in pasta e le foto delle creazioni casalinghe, dolci e salate, che sui social si moltiplicano.

Ma c’è una ricetta che più di tutte sta conquistando cucine e bacheche in tempo di quarantena. È quella del “pane comodo“, una preparazione semplice e veloce che permette di realizzare il pane fatto in casa, senza troppa fatica e con ottimi risultati. La particolarità di questa ricetta è che il pane viene cotto in forno all’interno di una pentola con coperchio di acciaio o ceramica.

Autrice del video che ha reso celebre questa versione del pane casalingo è Benedetta Rossi, più famosa come la videoblogger di cucina protagonista di “Fatto in casa da Benedetta” e autrice di libri di ricette di successo.

Di seguito il video che presenta la preparazione del Pane comodo: