Perquisizioni della Finanza al Pio Albergo Trivulzio

Perquisizioni e acquisizioni di documenti: è – secondo quanto appreso dall’Ansa – l’attività in corso dalla mattina di martedì 14 aprile da parte della guardia di Finanza nelle sedi del Pio Albergo Trivulzio di Milano nell’inchiesta aperta dalla Procura.

Oltre al Pio Albergo Trivulzio l’attività sarebbe in corso anche in altre strutture: la polizia giudiziaria sempre secondo fonti di agenzia è entrata anche negli uffici della Sacra Famiglia di Cesano Boscone e in una residenza a Settimo Milanese, mentre la Gdf sta lavorando nelle sedi del Pat. Le attività andranno avanti per tutto il giorno.

Sequestrati documenti sui tamponi e su ingressi e uscite di pazienti e anziani in queste ultime settimane, oltre che sui dispositivi di protezione come le mascherine, oltre alle direttive ricevute dalla struttura e inviate dalla Regione Lombardia per la gestione di ospiti anziani e pazienti