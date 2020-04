Polizza di assicurazione aziendale: cos’è e come stipularla

L’assicurazione aziendale è una polizza richiesta dalla legge per un ampio numero di imprese, di piccole e medie dimensioni. Ne devono essere muniti i liberi professionisti, così come le strutture ricettive, gli artigiani e tante altre categorie professionali. Ma affiancare una polizza obbligatoria ad una polizza legale assicura l’imprenditore su ulteriori rischi aggiuntivi non coperti dalla polizza tradizionale, quindi ne completa la posizione assicurativa. La Polizza assicurazione azienda permette di svolgere il lavoro quotidiano in totale tranquillità; questo tipo di assicurazione infatti copre vari tipi di rischi cui può andare incontro l’imprenditore, ma anche tutti i suoi dipendenti.

A chi si rivolge

Effettivamente oggi esistono delle compagnie assicurative specializzate in questo tipo di prodotto. La chiave di una buona assicurazione aziendale è la versatilità: poter stipulare un contratto pensato appositamente per la specifica situazione di ognuno. Sono infatti ovviamente differenti i rischi che corre il singolo libero professionista, da quelli di una media azienda, da quelli di un artigiano. Anche tra categorie professionali simili, o aziende delle medesima dimensione, il tipo di attività svolto porta a differenze importanti sul rischio possibile ogni singolo giorno. Si deve considerare infatti che l’azienda ha la responsabilità sui propri dipendenti, anche dal punto di vista legale. Chi desidera stipulare una polizza di tipo aziendale deve quindi anche considerare l’eventualità di farsi seguire nel corso di procedimenti penali.

La tutela in ogni situazione

L’ampio panorama delle attività imprenditoriali operanti in Italia configura numerose possibilità nelle quali avere a disposizione una tutela assicurativa è di fondamentale importanza. Tale tutela infatti deve essere versatile, tanto da poter essere utilizzata in molte situazioni differenti tra di loro. Si pensi ad esempio ai nuovi eventi correlati all’utilizzo di internet in azienda; o anche a eventuali danni a terzi o infortuni per i dipendenti. A volte anche un banale incidente si rivela, per un’azienda, in un calvario legale; avere a disposizione una polizza assicurativa che copra varie situazioni è di certo un’ottima soluzione.



Coperture aggiuntive

Volendo le aziende che ne hanno la necessità possono anche attivare particolari coperture che tutelano i danni extracontrattuali, in occasione di eventuali vertenze contrattuali con i fornitori, i dipendenti o i clienti, le varie controversie che si possono verificare durante la normale attività d’impresa. In alcuni casi è importante richiedere anche la possibilità di usufruire della consulenza legale telefonica, in modo da avere rapidamente un parere legale in situazioni particolarmente complesse.

Quanto costa una polizza aziendale

Per poter parlare del costo di una polizza assicurativa aziendale è importante considerare tutte le coperture richieste, così come effettuare una precisa valutazione dei rischi a cui la singola realtà è esposta, nel quotidiano o anche solo in particolari situazioni. Si deve poi sempre considerare che non si tratta di un costo, quanto piuttosto di un investimento, che consente al titolare, o al legittimo rappresentante legale, di pensare esclusivamente all’attività aziendale, senza doversi preoccupare di eventuali problematiche che si verificano nel corso di qualsiasi giornata lavorativa.