Quaranta broncoscopi in dono all’ospedale di Varese

L’emergenza causata da Covid-19 sta muovendo numerose iniziative benefiche sul territorio, frutto dello sforzo di associazioni, privati cittadini e aziende che stanno sostenendo le attività sanitarie delle strutture in prima linea contro l’epidemia.

Tra queste ultime c’è anche l’Ospedale di Circolo di Varese al quale sono stati recentemente donati, attraverso la ASST dei Sette Laghi, quaranta broncoscopi da utilizzare per i pazienti affetti dal coronavirus. La fornitura arriva da CRS Sinergie, azienda che nel Varesotto è conosciuta per essere agenzia Axa Assicurazioni e Italiana Assicurazioni.

«Mai come in questo momento è importante che le imprese diano un segnale di attenzione e generosità verso il proprio territorio, malgrado le avversità economiche spingano proprio nella direzione opposta» spiegano in un comunicato i responsabili di CRS Sinergie.

Le apparecchiature – che servono per effettuare analisi ai bronchi – sono state acquistate dall’azienda e successivamente consegnate alla Ingegneria Clinica del Circolo di Varese per agevolare il lavoro degli anestesisti impegnati nella lotta al coronavirus, e, allo stesso tempo, rendere più sicure le attività praticate sul paziente.