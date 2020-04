Riaprono i valichi di Zenna e Bizzarone al confine tra Italia e Svizzera. Lo comunica l’Amministrazione federale delle dogane elvetica precisando come le riaperture saranno limitate ad alcune fasce orarie.

Entrambi saranno percorribili dalle 5 alle 9 del mattino e il pomeriggio dalle 16 alle 20. La dogana di Zenna/Dirinella riaprirà già a partire da giovedì 16 aprile mentre per quella di Bizzarone bisognerà attendere fino a lunedì.

Questo, chiaramente, vale solo per le categorie a cui è concesso il transito: “Ai cittadini svizzeri, alle persone in possesso di un permesso di soggiorno in Svizzera, ai frontalieri come pure alle persone che devono recarsi in Svizzera per motivi professionali. Possono entrare sul territorio anche persone che si trovano in una situazione di assoluta necessità”.

La decisione è stata presa “a seguito di un’analisi dei flussi di traffico e d’intesa con le autorità partner cantonali e italiane”. L’elenco di tutti i valichi di confine aperti si trova cliccando qui.