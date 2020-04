Riparte il mercato di Ferno: solo i banchi alimentari

Il mercato di Piazza dell’Unità di Ferno ripartirà mercoledì 29 aprile: la decisione, presa dal sindaco Filippo Gesualdi lunedì 27 aprile, è in linea con le riaperture di Gallarate e Busto Arsizio e, più in generale, alla disposizione del governatore Atttilio Fontana.

«Sono stati gli stessi ambulanti a chiederci di poter riaprire, per poter riprendere a lavorare, vista la difficoltà del momento – spiega Gesualdi – credo che parteciperanno tutti. L’amministrazione si impegnerà a controllare che il mercato si svolga regolarmente e nel rispetto delle prescrizioni, dalle distanze al divieto di assembramento»

LA RIORGANIZZAZIONE

Il primo cambiamento riguarda gli ambulanti: saranno, infatti, presenti solo nove banchi alimentari. Per conformarsi alle norme del distanziamento sociale per ciascun banco potranno stare solo due persone: all’interno dell’area mercato non ci potranno essere più di 18 clienti per volta.

Sono stati previsti un ingresso e un’uscita obbligatori per canalizzare il flusso della clientela in un’unica direzione, in modo da evitare assembramenti: si entrerà da via Aldo Moro e si uscirà su via Marco Polo. All’ingresso ci sarà un Covid-manager, ovvero un agente della Polizia Locale, insieme ai volontari della Protezione Civile.

La modalità è quella che si vede anche nei supermercati: chi entrerà verrà misurata la febbre e dovrà indossare la mascherina; dovrà esserci un componente per famiglia.