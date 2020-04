Scrivi una storia a 4 mani con i più grandi autori

Si chiama “Un racconto in due pagine” ed è una sfida di creatività e fantasia: partendo dall’incipit famoso di un grande romanzo, ciascuno è invitato a completare la storia a proprio gusto, disegnando o scrivendo un altro finale in una sola pagina. Il risultato sarà “Un racconto in due pagine” scritto a quattro mani con i grandi autori della letteratura.

La proposta arriva dalla rete delle 44 biblioteche delle Valli dei mulini che hanno dedicato all’iniziativa un nuovo sito dedicato “Un racconto in due pagine” in cui compaiono i primi tre incipit da cui lasciarsi ispirare.

Per gli adulti punti di partenza sono “Le parole che non ti ho detto” di Nicholas Sparks e quel messaggio affidato al mare, chiuso in una bottiglia e “Anna Karenina” di Lev Tolstoj: “Tutte le famiglie felici si assomigliano fra loro, ogni famiglia infelice è infelice a suo modo”.

Per i bambini invece (ma non solo per loro) l’incipit proposto è di Luis Sepulveda (recentemente scomparso) con la “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare”.

La storia può essere completata con un disegno o con un testo di una sola pagina (4500 battute) e tanta fantasia.