Si è spenta Elsa Briccola Vaghi

Si è spenta questa mattina, 30 aprile, a Induno Olona Elsa Briccola, moglie di Ambrogio Vaghi stimatissimo politico che ha guidato a lungo il Pci cittadino ed è stato, e lo è ancora, anche un importante riferimento della storia della Sinistra e della vicenda culturale, sociale e civica della nostra comunità.

Elsa e Ambrogio vivevano da sempre assieme, hanno scelto di condividere anche gli ultimi tempi della loro vita In una accogliente struttura di Induno, dove però Ambrogio non ha potuto sottrarsi al quotidiano affettuoso assalto di amici e anche di ex avversari politici. E la signora Elsa ancora una volta è stata silenziosa e premurosa presenza, al fianco del suo Ambrogio.

Vaghi anche a noi giornalisti ha insegnato valori di vita importanti come il rispetto per tutti, l’attenzione alla conoscenza, il coraggio della verità. Nel giorno del dolore più grande un abbraccio affettuoso ad Ambrogio nel ricordo della sua Elsa, esemplare compagna di vita per uno dei migliori varesini delle ultime generazioni.