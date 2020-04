Taino, si è spenta Bruna Silocchi

Si è spenta ieri, mercoledì primo aprile, all’età di 93 anni, Bruna Silocchi, signora molto conosciuta e amata a Taino dove per tanti anni ha lavorato insieme al fratello Giuseppe nella ex latteria-formaggeria di via Mazzini, storico negozio che si trovava tra il centro del paese e la chiesa parrocchiale.

«I tainesi under anni Novanta ricordano Bruna con il suo camice azzurro, mentre affettava gli squisiti salumi ed i formaggi padani – ricorda Anpi di Taino, sezione Oreste Pajetta, che stringe con un abbraccio caloroso il fratello “Pino” -. Negli ultimi anni ha partecipato con piacere alla vita del paese, frequentando il parco o la piazza Santo Stefano in compagnia della sua badante. Nel 2016 ha partecipato al Centro dell’Olmo al ricordo delle donne tainesi che hanno votato per la prima volta nel dopoguerra.Buon viaggio Bruna, non potremo accompagnarti nell’ultimo saluto ma ti ricorderemo con tanto affetto».