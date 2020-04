Tamponi, ATS: “Le tempistiche dipendono dai laboratori”

Gentile Direttore,

con riferimento alla criticità evidenziata dalla lettrice e riportata nell’articolo “Covid-19 e le tempistiche dell’ATS sui risultati dei tamponi” del 26 aprile u.s., corre l’obbligo di precisare che i tempi di lettura e refertazione dei tamponi naso-faringei non sono imputabili a questa ATS, ma risentono inevitabilmente del carico di esami processati dal laboratorio al quale il test viene conferito.

A questo proposito, si ritiene utile ricordare che, come evidenziato anche dal Suo giornale in altri articoli, da settimana scorsa ATS Insubria ha potuto aumentare significativamente il numero di tamponi, grazie al maggior numero di laboratori disponibili, riducendo conseguentemente i tempi di lettura e comunicazione dei referti. Occorre, inoltre, ricordare che nell’esecuzione dei tamponi viene data priorità agli operatori sanitari, al personale delle forze dell’ordine e agli addetti impiegati nei servizi essenziali, al fine di consentire il ritorno in servizio in condizioni di sicurezza individuale e collettiva. Con l’auspicio che alla rettifica voglia dare analoga evidenza, si porgono cordiali saluti.

La nostra redazione raccoglie osservazioni e riflessioni allo scopo di sollecitare e migliorare i servizi. La risposta di Ats chiarisce alcuni aspetti, seppur restano tempi lunghissimi anche per alcuni soggetti del servizio sanitario a partire dai medici di medicina generale.