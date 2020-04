Terzo caso di coronavirus a Malgesso. Il sindaco avvisato dalla SOS Laghi

Terzo caso di contagio a Malgesso.

Ne dà notizia il sindaco Giuseppe Iocca che fa sapere di aver avuto notizia dalla SOS Laghi, l’associazione che gestisce il servizio di ambulanza per il 118: « Ho avviato con loro una comunicazione diretta per avere notizie immediate sul possibili casi nei nostri comuni dell’Unione. Vengo così al corrente di ogni intervento sul nostro territorio. Con questa procedura anticipiamo, di molto, le comunicazioni ufficiali di ATS e Prefettura».

La paziente è ricoverata in ospedale a Varese, le condizioni sono definite “buone” così come gli altri membri della famiglia. La donna, che si era trasferita da poco a Malmesso, ha contratto il virus nella RSA dove lavora.

Gli altri pazienti in isolamento nei tre comuni dell’Unione stanno bene e uno ha già ottenuto il tampone negativo.