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A Malgesso un MiniTrail gratuito per bambini

Sabato 16 maggio si corre nella natura con Campo dei Fiori Outdoor e Cai Gavirate

Generico 11 May 2026

Sabato 16 maggio 2026, al Parco Din Don di Malgesso, si terrà il MiniTrail Marelli & Pozzi, un evento gratuito dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni, in età di scuola primaria.

L’iniziativa è organizzata da Asd Campo dei Fiori Outdoor insieme al CAI Gavirate, con il sostegno del concessionario Marelli & Pozzi, partner dell’evento e da sempre attento alle iniziative del territorio e dei giovani.

Il MiniTrail nasce con l’obiettivo di avvicinare i più piccoli al trail running, alla corsa in natura e al movimento all’aria aperta, in un contesto sicuro, accogliente e non competitivo. Non si tratta infatti di una gara, ma di un’attività ludico-motoria pensata per far vivere ai bambini un pomeriggio di sport, natura e divertimento.

La partecipazione è gratuita ed è aperta fino a un massimo di 500 bambini. Le iscrizioni si svolgeranno direttamente sul posto, il giorno dell’evento, a partire dalle ore 14:00, presso il Parco Din Don, in Via Besozzo 320 a Malgesso. Essendo una manifestazione non competitiva, non è richiesto il certificato sportivo.

I percorsi saranno differenziati in base all’età: i bambini di prima, seconda e terza primaria correranno un giro da circa 500 metri, mentre quelli di quarta e quinta primaria effettueranno due giri, per un totale di circa 1 chilometro. Le partenze inizieranno dalle ore 15:00, con la categoria di quinta primaria e, a seguire, tutte le altre. Per motivi di sicurezza, i bambini correranno in autonomia all’interno del percorso, senza accompagnatori durante l’attività. I genitori potranno accompagnarli all’ingresso dell’area di partenza e assistere alla corsa lungo il percorso all’interno del parco.

Al termine della corsa, tutti i partecipanti riceveranno una medaglia di partecipazione e una merenda finale. La medaglia, offerta da Marelli & Pozzi e CAI Gavirate, avrà anche un particolare significato legato alla sostenibilità ambientale. La merenda sarà offerta da Supermercati Unes.

La manifestazione gode del patrocinio del Consiglio di Regione Lombardia e del Comune di Bardello con Malgesso e Bregano, con il supporto logistico della Pro Loco di Bardello con Malgesso e Bregano. Collaborano inoltre alla riuscita dell’iniziativa anche ITAS Assicurazioni e Vibram, già sostenitori del Campo dei Fiori Trail.

Durante il pomeriggio sarà attivo anche il Villaggio Trail, con stand e iniziative per accogliere bambini, famiglie e accompagnatori. Tra le attività previste: le novità auto presentate da Marelli & Pozzi, il “battesimo della sella” sui pony dell’agriturismo Il Pivione, il truccabimbi a sostegno della Onlus Charity in The World, merende naturali e artigianali di Natura in Moto e uno spazio ristoro anche per gli adulti accompagnatori.

Programma della giornata

Ore 14:00 – Apertura iscrizioni gratuite presso il Parco Din Don
Ore 15:00 – Partenza MiniTrail non competitivo, prima la categoria quinta primaria e a seguire le altre
A seguire – Ristoro e merenda finale per tutti i bambini
In chiusura – Premiazioni per tutti con medaglia all’arrivo e merenda sul palco

Dove: Parco Din Don, Via Besozzo 320, Malgesso
Quando: sabato 16 maggio 2026, dalle ore 14:00
Età: bambini dai 6 ai 10 anni, scuola primaria
Costo: gratuito
Iscrizioni: direttamente sul posto
Info: info@campodeifioritrail.it
Pagina evento: campodeifioritrail.it/le-gare/minitrail/

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Pubblicato il 14 Maggio 2026
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