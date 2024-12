Municipi uniti per lo stabilimento Beko di Cassinetta

Lo striscione “Tutti uniti per Cassinetta” è stato esposto nei Comuni di Varese, Ispra, Besozzo, Bardello con Malgesso, Vergiate e Sesto Calende. «È un gesto corale che punta a rafforzare l’unità del territorio di fronte a una crisi che non è solo occupazionale, ma sociale ed economica» dice la rsu dello stabilimento Beko di Cassinetta di Biandronno, rappresentata da Chiara Cola (Uilm), Tiziano Franceschetti (Fim Cisl dei laghi) e Luciano Frontera (Fiom).

La crisi legata al sito produttivo, con la prospettiva di un taglio di 541 operai e una significativa riduzione del personale impiegato, richiede una risposta collettiva e decisiva. L’adesione dei Comuni all’iniziativa di esposizione dello striscione rappresenta un segnale simbolico ma concreto di solidarietà, per sensibilizzare non solo l’opinione pubblica, ma anche le istituzioni a livello regionale e nazionale. L’obiettivo è creare pressione sull’azienda affinché riconsideri la sua scelta rispetto agli investimenti in Italia.

La delegazione di Fim, Fiom e Uilm che sta seguendo l’iniziativa ha sottolineato l’importanza di avere il sostegno delle amministrazioni locali. «La solidarietà dei Comuni è un messaggio potente, che mostra ai lavoratori che non sono soli in questa battaglia» dicono i rappresentanti sindacali. La speranza è che, attraverso la sinergia tra sindacati, istituzioni e cittadini, si possa aprire una strada per salvaguardare l’occupazione e rilanciare l’economia locale.

