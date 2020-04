Ticino, così i dati al centro migranti di Rancate

Lo Stato Maggiore Cantonale Immigrazione comunica i dati relativi all’occupazione nel primo trimestre 2020 del Centro unico temporaneo per migranti in procedura di riammissione semplificata in Italia di Rancate.

Mediamente il centro ha registrato un’occupazione superiore a una persona, toccando un massimo di 11 persone il 14.01.2020.

Lo SMCI comunicherà regolarmente i dati relativi all’occupazione del Centro al fine di fornire una puntuale informazione alla popolazione