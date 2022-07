A Rancate passeggera cade dalla moto e muore investita da un’auto

Nella giornata di domenica 3 luglio poco prima della 1.30 sull’autostrada A2 nei pressi di Rancate (Canton Ticino) c’è stato un incidente mortale. Stando a una prima ricostruzione, un 43enne motociclista svizzero e la passeggera una 36enne cittadina italiana domiciliata nel Mendrisiotto circolavano in direzione sud sulla corsia centrale. Per cause che spetterà all’inchiesta stabilire, la donna è caduta dalla moto ed è stata susseguentemente investita da un’auto guidata da una 23enne cittadina italiana residente in provincia di Como, che è sopraggiunta sulla corsia sinistra. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Mendrisio e dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), nonché i soccorritori del Servizio Autoambulanza Mendrisiotto (SAM).

A causa delle gravi ferite riportate, la 36enne è deceduta sul posto. Illese le altre persone coinvolte nel sinistro. Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l’intervento del Care Team. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso, il tratto autostradale interessato dall’incidente è rimasto chiuso sino alle ore 5.