“Toc toc”: prosegue on line la cura della Fondazione Piatti per i bambini autistici

Il progetto sperimentale di tele-riabilitazione “Toc Toc – Fondazione Piatti a casa dei bambini con autismo” sta dando risultati incoraggianti sia per i bambini con disabilità che per le loro famiglie di cui la Fondazione si prende cura.

Un programma che grazie a colloqui telefonici, videochiamate e videoconferenze offre la possibilità per il bambino e per i suoi genitori di proseguire, da casa, con le attività di riabilitazione cognitiva e comportamentale già avviate nei centri di Milano, Varese e Besozzo della Fondazione che in questo periodo di emergenza sanitaria vedono la sospensione forzata delle attività.

In 10 giorni dall’attivazione del servizio di tele-riabilitazione sono state 140 le famiglie raggiunte per un totale di 338 prestazioni da parte degli specialisti di Fondazione Piatti che hanno riguardato interventi di neuro-psicomotricità, logopedia, didattica e anche Parent Training a distanza: interventi psicologici studiati per i familiari delle persone con disabilità per dare loro consigli e supporto.

Per far fronte alle spese per il progetto “Toc Toc” ma anche per l’acquisto di mascherine, guanti e disinfettanti indispensabili per proteggere gli ospiti e il personale dei 9 Centri residenziali tuttora attivi, Fondazione Piatti ha lanciato una campagna di raccolta fondi on line.