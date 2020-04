“Tornerà una Bella Storia!”: gli “Edu” dell’oratorio salutano i loro ragazzi

Una bella storia ritornerà di certo. Ognuno dalla sua cameretta, i giovanissimi educatori dell’oratorio estivo di Sesto Calende si sono uniti in coro per cantare la propria voglia di rincontrare i loro piccoli amici e tornare il prima possibile a trasformare tante giornate di sole in preziosi momenti di divertimento.

Un messaggio sincero e genuino che gli “Edu” hanno deciso di affidare a una canzone, perché – come dice il titolo – tornerà una Bella Storia.