Tute protettive in dono all’ospedale da parte dei Lions

180 tute protettive sono state consegnate nei giorni scorsi da Matteo Casali, presidente del Lions Club Varese 7 Laghi, e da Alberto Ciatti (Lions Club Varese Prealpi) alla dottoressa Anna Malesci, responsabile della Farmacia dell’Ospedale. Questi dispositivi verranno utilizzati dagli operatori delle terapie intensive e del reparto di infettivologia dell’ospedale del Circolo di Varese. I Lions sono riusciti a recuperare da

negozi non convenzionali del territorio tute protettive di categoria 3, normalmente non utilizzate in ambito sanitario, ma che hanno tutte le caratteristiche e le certificazioni necessarie per difendere gli operatori dal rischio Covid 19