Un quiz su storia e territorio contro la noia

Sapete per quale motivo ci sono tre anelli nello stemma del comune di Monvalle? Siete forti in geografia e ricordate con precisione in quale comune nasce il Monvallina? Oppure iniziate semplicemente a sentire la noia dell’isolamento? Se è così, allora la Pro loco ha una proposta per voi.

Mercoledì primo aprile sulla pagina Facebook della Pro loco Monvalle è iniziato un quiz dedicato alla storia, al territorio e alle uriosità del piccolo comune affacciato sul Lago Maggiore.

«Ogni giorno – spiegano dalla Pro loco – verrà pubblicata una domanda a scelta multipla che potrà avere come argomento la nostra Pro Loco, il nostro paese e il nostro territorio. Alle prime tre persone che risponderanno esattamente verranno assegnati dei punti. Alla fine del gioco le tre persone che avranno accumulato più punti vinceranno dei premi».

Un’iniziativa simpatica per attraversare con più leggerezza questo momento difficile, e perché no? Scoprire qualche curiosità sul proprio comune direttamente da casa.