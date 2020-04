Un Telefono Amico per tutti i cittadini di Vedano Olona

In questi giorni difficili per tutti, tante persone soffrono di più per solitudine, fragilità o per il bisogno di un aiuto, anche materiale.

Il Comune di Vedano Olona e un gruppo di volontari hanno dato vita al Telefono Amico, un servizio straordinario di ascolto telefonico con il numero dedicato 0332 867 777

Questo servizio darà informazioni sulle iniziative del territorio attivate per far fronte all’emergenza e soprattutto offrirà una voce amica che possa ascoltare i vedanesi che chiameranno, magari anche per avere una parola di conforto.

Risponderanno dieci volontari, tutti cittadini vedanesi, che hanno deciso di darsi da fare per la propria comunità, mettendoci la voce e il proprio tempo.

Il telefono è attivo dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 18 dal lunedì al sabato.