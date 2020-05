“Sistemate via cortina d’Ampezzo”, l’appello del consigliere Esposito

In questo giorno di forti piogge, il consigliere comunale di Forza Italia Domenico Esposito rivolge, dai suoi social, un appello al sindaco Davide Galimberti e all’assessore alle infrastrutture Andrea Civati.

«Questa è via Cortina D’ Ampezzo – Esposito spiega cosi l foto che ha scattato – E’ una piccola via privata di cui c’è la sede Open Fiber, urge un intervento non si possono lasciare tantissime famiglie con una strada conciata così. Spero che si trova un accordo anche con gli amministratori dei condomini affinché venga risolto questo annoso problema».

Via Cortina d’Ampezzo è infatti una via privata, che dovrebbe essere manutenuta dai proprietari delle case a cui fa da via d’accesso: ma è anche una laterale di viale Belforte piuttosto conosciuta. Il problema era stato posto, qualche anno fa, dalla ex collega in consiglio, Carlotta Calemme.