Andrea Dalla Barba darà forma alla colomba Florì

È Andrea Dalla Barba il vincitore del concorso lanciato dal Museo Bodini di Gemonio “La colomba Florì“, dedicato all’illustrazione di un percorso didattico destinato ai bambini che visiteranno il Museo.

Sabato 2 maggio si è riunita su Zoom la giuria composta da Sara Bodini, Giulia Marchi, Caroline Vezzani per la Famiglia Bodini; Moreno Chiodini Stampatore d’arte; Ivan Pengo Esperto e collezionista opere d’arte grafica; Debora Persico Illustratrice e insegnante di illustrazione; Lara Treppiede Direttore del Museo Civico Floriano Bodini; Maria Teresa Arioli, Pierangela Brusa, Loredana Marrone, Anita Membrini per il team della didattica del Museo Civico Floriano Bodini.

Il vincitore è stato decretato con la seguente motivazione: “La giuria l’ha ritenuta la più valida per accompagnare la Fiaba del Museo in virtù dello stile personale dell’autore, capace di concentrare in sé, con buona capacità di sintesi, correttezza stilistica, inventiva e poesia. È stata apprezzata l’originalità della veduta, in cui lo sguardo curioso di Florì abbraccia Gemonio e il nostro Museo. L’utilizzo limitato del numero di colori crea impatto visivo e sembra riecheggiare -pur nell’ovvia diversità di ricerca- la scelta cromatica di una certa fase grafica di Floriano Bodini. La vivacità e freschezza del tratto rendono questa illustrazione particolarmente versatile e adatta ad essere inserita in una brochure rivolta sia ai bambini che agli adulti”.

«Siamo molto soddisfatti del concorso – spiega la Direttrice – abbiamo ricevuto 83 adesioni da 14 regioni italiane. Siamo contenti di aver proseguito con questo progetto iniziato a fine del 2019, soprattutto in questo periodo difficile. Stiamo anche continuando ogni giorno la pubblicazione sui social del Museo, di un’opera di Bodini o della collezione del Museo e a breve proseguiremo con le opere del Maestro a Varese per poi allargare lo sguardo all’Italia e all’estero. Nei prossimi giorni sui social daremo anche visibilità alle illustrazioni che hanno ottenuto più voti da parte della giuria».

Andrea Dalla Barba, “ADB” è nato ad Arzignano nel 1991. Vive e lavora tra Vicenza e València. Colleziona Buzz Lightyear e ama tutto ciò che gli ricorda gli anni ’90. Si diploma al Liceo Artistico di Valdagno, indirizzo grafico-visivo, si specializza in illustrazione presso la Scuola Internazionale di Comics a Padova e frequentando diversi corsi professionali a Macerata e a Sarmede. Da sempre appassionato di grafica, si diploma in graphic design presso la Dieffe Academy a Verona. Collabora con diverse riviste italiane e internazionali, partecipa ad esposizioni ed è stato selezionato in alcuni concorsi nazionali e internazionali. Illustratore e grafico di Agència Districte (València)