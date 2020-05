Anti-plagio.it: il nuovo software per scovare i plagi online

Che il plagio rappresenti uno dei più grandi problemi dell’epoca non è affatto un segreto ed è una fortuna che esiste Anti-plagio.it. Si tratta di un software antiplagio che è stato sviluppato grazie a una stretta collaborazione con dei scienziati di Berlino. Tale software è estremamente preciso nel trovare ogni possibile sorta di plagio tra tutti quelli che si possono trovare sul web.

Certo, non si tratta del primo programma in assoluto utile per rilevare la presenza di plagio in un testo. Ciononostante, al di fuori da ogni dubbio si tratta sicuramente di uno dei software più efficaci in assoluto. Questo perché ha un database comparativo estremamente ampio e funzionalmente veloce, trovando le somiglianze tra vari contenuti in poco tempo e minimizzando la possibilità di errore.

Uno dei più grandi problemi dei software di comparazione era proprio che avevano un database non abbastanza ampio e limitato. Inoltre, molti programmi di questo genere sbagliavano nel trovare le somiglianze, il che costringeva le persone a dover corre ai ripari in altri modi

Anti-plagio.it elimina tutti questi problemi delle altre applicazioni concentrandosi unicamente su tutto ciò che riguarda la qualità del testo. Non a caso, il programma è stato sviluppato proprio in collaborazione con gli educatori tedeschi, universalmente noti per essere incredibilmente precisi verso tutto ciò che riguarda la precisione di funzionamento del software.

Quest’ultimo include un database estremamente ricco di contenuti. Ci sono più di 70 mila libri digitali, senza dimenticarsi degli articoli di giornale, delle riviste, manoscritti, tesi di laurea e persino master. In questo modo, gli utenti di Anti-plagio.it possono a tutti gli effetti accedere a una vasta gamma di possibilità, senza nemmeno dover cercare molto. Tutto in una maniera molto semplice, facile e veloce.

Per chi è utile Anti-plagio.it?

Si tratta di un programma ben adatto per essere utilizzato da tutti coloro che lavorano con i testi. Non a caso, esso è pensato principalmente per gli educatori. Possono usarlo i docenti universitari, gli insegnanti liceali o in generale tutti quei professionisti che spesso hanno il bisogno di verificare se i testi con cui lavorano sono originali oppure plagiati.

Tale software contribuisce a coprire tutte le risorse testuali online verificando, quindi, che i testi presentati siano originali. Per questo può fornire alla persona anche un valore di percentuale relativo al grado di originalità del testo. Tale programma, a differenza di molti altri, è in grado di persino di rilevare delle piccole citazioni, effettuando persino delle lievi parafrasi. Stando a quanto riportano le statistiche sull’utilizzo di Anti-plagio.it, esso mostra dei risultati nuovi di oltre il 20% rispetto ad altri programmi che mirano a evitare il plagio.

Come usare Anti-plagio.it?

Quando si parla delle applicazioni utili per trovare dei plagi sul web spesso si crede che siano molto difficili da utilizzare. Diverse opzioni, molti accessori e tanti strumenti spesso rendono questi programmi difficili da applicare. Sicuramente non è il caso di Anti-plagio.it, realizzato con un occhio di riguardo a tutto ciò che concerne l’intuitività d’utilizzo.

Questo software anti-plagio, difatti, è progettato per coloro che non hanno molta dimestichezza con il settore dell’informatica e quindi devono affidarsi a dei programmi che siano non solo efficaci, ma anche completi e facili da usare.