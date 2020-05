Aumenta il traffico e tornano gli incidenti in A8 tra Castellanza e Legnano

Aumenta il traffico e ricominciano gli incidenti in A8, nel tratto tra Castellanza e Legnano (immagine di repertorio). Poco prima delle 16 di oggi, mercoledì, se n’è verificato uno tra due auto in direzione Milano nel quale sono rimaste ferite due persone, una donna di 31 e un uomo di 46 anni. Entrambi hanno riportato ferite ma non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto sono arrivate due ambulanze e una pattuglia della Polstrada di Novate. L’incidente ha causato code e rallentamenti nel tratto interessato.