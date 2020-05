A Besozzo nascono dieci nuovi orti urbani

Sono dieci gli orti urbani che nasceranno in Via Pergolesi, trasformando un’area prima abbandonata in uno spazio destinato ai cittadini.

L’amministrazione comunale si è messa al lavoro, insieme ad Aler Varese e all’aiuto di alcuni volontari, per realizzare i terrazzamenti che una volta pronti verranno assegnati a chi ne farà richiesta (in base ad una graduatoria).

Il paese arriva così ad avere un totale di trenta orti urbani. I primi infatti, sono stati realizzati vicino alle scuole medie e ora, grazie al finanziamento di Regione Lombardia, ne nasceranno di nuovi. «Siamo arrivati 67esimi in graduatoria, su 210 domande – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Gianluca Coghetto -. Il contributo ricevuto dal bando è di 3.000 euro e rappresenta il 50% del progetto presentato».

Un’iniziativa sollecitata anche dai cittadini: «Abbiamo così deciso di pulire un’area che prima era abbandonata e di renderla praticabile. Un primo passo possibile grazie all’aiuto di tanti volontari, alcuni impegnati nelle giornate ecologiche, ma anche dei residenti. In seguito abbiamo impegnato anche gli operatori comunali, infine Aler è intervenuta con una importante operazione di manutenzione del verde».

Nello spazio è stata posizionata anche una panchina disponibile per tutti e nei prossimi mesi nasceranno i nuovi orti: «Si tratta di una operazione che si inserisce all’interno di una strategia generale di rigenerazione urbana del territorio. Una strada che è stata aperta con la realizzazione del nuovo parco pubblico inclusivo Liberi tutti». E che ora continua; i lavori per realizzare gli orti si dovrebbero concludere entro la fine dell’anno, mentre gli appezzamenti verranno assegnati tramite bando.