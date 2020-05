Campi estivi: a Leggiuno il sondaggio

In attesa di direttive più precise, il Comune di Leggiuno ha aperto un sondaggio per studiare la possibilità di realizzare attività estive per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni a partire dal 15 giugno.

Il questionario, scaricabile da sito del Comune a questo link, dovrà essere inviato entro giovedì 4 giugno via mail all’indirizzo segreteria@comune.leggiuno.va.it, via fax al numero 0332 647262, oppure direttamente all’Ufficio protocollo.

Obiettivo del sondaggio è capire quale possa essere la reale richiesta della popolazione e in questo modo studiare delle risposte che più rispecchiano i bisogni dei genitori, ma soprattutto nel rispetto delle norme di sicurezza.

«In base alle ultime norme emanate – scrive l’amministrazione comunale di Leggiuno -, sembra prevalere l’orientamento di formare micro-gruppi distanziati, a causa dell’evidente diminuzione dei posti a disposizione e, quindi, con la polarizzazione dei centri ospitanti».