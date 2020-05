Cinquestelle: “Vogliamo il consiglio in diretta“

Riceviamo e pubblichiamo la nota del movimento Cinquestelle di Luino

Ci domandiamo per quale motivo non sia possibile assistere in diretta al Consiglio Comunale.

Ormai tutti sanno che è sufficiente mettere a disposizione il link per consentire il diritto, per chi lo desideri, di assistere ai lavori semplicemente ed in diretta.



Notiamo con rammarico che maggioranza e minoranza continuano a non tener conto delle nostre proposte ed osservazioni, dimostrando mancanza di senso civico e contravvenendo a ciò che prevede il regolamento comunale, cioè accogliere le interpellanze poste da gruppi di cittadini.

Siamo certi che, al contrario, ritroveremo le promesse di ascoltare, concertare e valutare le proposte di tutti durante la prossima campagna elettorale.

Questo feeling, instaurato tra maggioranza e opposizione, continua a crescere e non lascia presagire nulla di buono, o di nuovo, per il futuro del Comune.

Gianfranco Cipriano

Luino 5 Stelle