Da Codogno al Monastero di Torba per “tornare a respirare”

I beni del Fai-Fondo Ambiente Italiano si preparano al secondo lungo fine settimana di apertura, dopo un primo weekend che ha richiamato moltissimi visitatori da tutta la Lombardia. Sono tanti infatti coloro che hanno scelto di immergersi nella natura, nella storia e nell’arte per la loro prima gita dopo il lockdown.

Villa Panza di Varese, Villa Della Porta Bozzolo di Casalzuigno e il Monastero di Torba di Gorla Maggiore hanno quindi accolto i loro visitatori, in tutta sicurezza. E tra i primi visitatori ci sono stati Maria e Domenico, una coppia di Codogno che hanno scelto il bene l’antico Monastero del Varesotto per ricominciare a “respirare e circondarci di bellezza”.

Una nota positiva per il territorio che, sopratutto in questo periodo, diventa la meta ideale per chi cerca paesaggi e luoghi dove trascorrere ore di tranquillità e in mezzo al verde.