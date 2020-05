Il Comune di Varese cerca quattro ragionieri: il concorso

Il Comune di Varese cerca 4 nuovi ragionieri da integrare a tempo pieno e indeterminato nell’organico di Palazzo Estense. La selezione avverrà tramite un concorso pubblico per esami, il cui bando è stato pubblicato sul sito internet comunale. Le domande di partecipazione verranno accolte fino a giovedì 4 giugno.

“Pubblicare questo bando oggi – afferma il sindaco Davide Galimberti – ha anche un grande valore simbolico: considerate le difficoltà che stiamo vivendo nella nostra quotidianità a causa della pandemia e la conseguente situazione di crisi economica, infatti, come Comune stiamo cercando di accelerare tutte le procedure di assunzione che erano previste nei piani per il prossimo futuro. Guardiamo al domani e lo facciamo pensando già all’oggi”.

La presentazione dei moduli, allegati al bando, può avvenire tramite consegna diretta all’Ufficio protocollo di Palazzo Estense, in via Sacco 5, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00; con raccomandata a/r indirizzata a “Comune di Varese – Ufficio Ricerca e selezione del personale – via Sacco n. 5 – 21100 Varese”, allegando una fotocopia del proprio documento di riconoscimento; attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@comune.varese. legalmail.it, indicando nell’oggetto “cognome/nome, Concorso n. 4 Ragionieri”.

Ulteriori informazioni, comprese quelle sullo svolgimento delle prove concorsuali e sugli argomenti che verranno chiesti durante la selezione, sono disponibili nel bando all’indirizzo www.comune.varese.it/concorsi.